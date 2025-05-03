Гурцкая эмоционально обратилась к умершему мужу в особый день

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко были счастливы в браке до тех пор, пока их не разлучила смерть. Два года назад замминистра Минобрнауки скончался во время рабочей поездки, ему стало плохо на борту самолета. Судно экстренно посадили в аэропорту Минеральных Вод, но спасти жизнь мужчины не удалось.

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Гурцкая тяжело восприняла эту потерю, время не помогло вылечить боль. В день рождения супруга безутешная вдова опубликовала трогательный пост.

«Уже второй год я встречаю твой главный праздник без тебя. Со временем я убеждаюсь, что наша любовь не ушла вслед за тобой, а просто изменила форму. Ты в каждом моем слове и улыбке, в каждом решении, в каждой безмолвной паузе. Ты — здесь. Этот светлый день навсегда в моем сердце. С днем рождения, мой ангел. Я тебя люблю», — поделилась эмоциями певица.

Долгое время после смерти супруга Диана не появлялась на публике. Она неоднократно признавалась, что ей было тяжело лишиться опоры, которую дарил возлюбленный.