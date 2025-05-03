Клаве Коке сделали предложение

Клаве Коке на съемках нового выпуска Comedy Club, которые она посетила в качестве гостьи, сделали предложение руки сердца и даже вручили кольцо. Речь о резиденте Comedy Club Евгении Синякове, который разыграл целый перфоманс.

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Комик публично заявил, что поздравил маму завидной невесты в соцсетях со всеми прошедшими праздниками, напомнив, что для Клавы это важный критерий отбора избранника.

Показал стендапер и фото бывших бойфрендов певицы.

«Ты встречалась с какими-то смазливыми качками. Еще был Дима Гордей. Если бы не он, я бы подумал, что у меня нет шансов», — пошутил Евгений.

Как рассказывает издание womanhit, артист встал на одно колено и торжественно вручил Клаве кольцо.

«Клава, сегодня я хотел бы сделать тебе подарок. Это кольцо с часами. Я хочу, чтобы ты носила его и думала обо мне. И главное — помнила, что часики-то тикают!» — пошутил Синяков.

Фотографию подарка звезда выложила в микроблоге.

В прошлом году Клава Кока рассталась с возлюбленным Александром Повериным после года отношений. Всё это время общественность в деталях обсуждала их роман. Было всякое: и умиления, и негатив. Закончилась история Клавы и Александра ничем: пара разошлась вроде бы и без скандала, но как будто оба так и не поняли, что же это было.