Историк моды Васильев сделал откровенное признание

Александр Васильев на YouTube-канале Karina_net рассказал, что был очень привязан к своей покойной супруге. Историк моды в 1980-х женился на француженке Анне Мишлин Жан Бодимон фиктивным браком ради гражданства страны.

Однако фиктивное супружество в итоге обернулось взаимной симпатией. И какое-то время пара действительно вела семейную жизнь, информирует портал passion.ru.

Но позднее Анна встретила другого мужчину, состоялся развод.

Анна Мишлин Жан Бодимон скончалась во время эпидемии коронавируса. А экс-ведущий «Модного приговора» считает себя вдовцом.

«Я сейчас вдовец. Моя французская жена скончалась во время ковида. Я уже был в разводе. Но я все равно чувствую себя вдовцом, потому что эта женщина много для меня сделала, помогала очень, когда могла, даже советом», - объяснил Александр.

Детей у Васильева не было, и в свои 66 лет историк моды так и не стал отцом. Однако он не переживает по этому поводу, считая, что отсутствие детей необязательно ведет к одиночеству. По его словам, наличие детей не гарантирует поддержку в старости, и он принимает свою жизнь такой, какая она есть.