«Буду идти одна»: Боня снова пытается взобраться на Эверест

Виктория Боня начала вторую попытку восхождения на Эверест. Об этом блогерша написала в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал «Виктория Боня»

Она записала видео из базового лагеря альпинистов.

«Все начинаю сначала. Все уже сходили на акклиматизацию, кроме меня. Я последняя. Буду идти одна», — рассказала она.

Боня также показала, что лагерь замело снегом.

«А я ем сало и картошечку», — поделилась блогерша.

27 апреля Боне пришлось прервать восхождение на Эверест через 10 дней после его начала. У телеведущей появилась низкая сатурация и признаки простуды. 29 апреля Боня заявила, что перестает активно вести социальные сети из-за проблем со здоровьем.

Гора Эверест, также известная как Джомолунгма, является высочайшей вершиной Земли. Покорение Эвереста считается пиком карьеры любого альпиниста — при этом само восхождение может быть крайне опасным из-за того, что погода в районе горы непредсказуема, а воздух в районе вершины крайне разрежен.