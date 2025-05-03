Названа причина отмены концерта Стаса Пьехи

Стас Пьеха анонсировал концерт 2 мая в Москве на улице Городецкой. Однако артист был вынужден отменить выступление из-за проблем со здоровьем.

Пьеха на своей страничке в соцсети объяснил, что сильно простужен, и медики категорически запретили ему петь на уличном концерте. Об этом сообщает издание passion.ru.

«Приношу свои извинения всем, кто рассчитывал на сегодняшнюю встречу! У нас еще много встреч и интересных событий впереди», - написал Пьеха.

Ранее актриса Ника Здорик рассказала в беседе с Юлией Меньшовой о расставании с певцом Стасом Пьехой. Она опровергла слухи о пиар-романе и заверила, что чувства в паре были настоящими. Однако, отметила Ника, после пережитой зависимости Пьеха с трудом выражал эмоции.

«Просто в один момент нам было очень тяжело, потому что я очень эмоциональный человек и открыто проявляю свои чувства, а он говорил всегда одно: "Мне нужна спокойная"», — призналась актриса.

Пара рассталась в 2023 году после года отношений.