Свадьба Дайнеко удивила скромностью

Виктория Дайнеко недавно вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен Беркели Овезов. Дайнеко сыграла скромную свадьбу.

Как сообщается, торжество прошло в узком кругу. Подготовка к мероприятию, по информации издания 7days, заняла всего две недели. По оценке журналистов, общие траты составили менее миллиона рублей, что даже удивило поклонников певицы

Дайнеко написала, что не хотела никаких пафосных мероприятий.

Виктория не является фанаткой традиционных свадебных обрядов.

«Это было так тепло, так уютно, так весело! Нет слов! Одни эмоции. Задача была — прожить день без устаревших свадебных клише и оставить только самые важные традиции. Ну ладно, максимум один смешной конкурс», — сказала она.

Известно, что расставание с первой супругой Анной Кинцлер далось избраннику Виктории Дайнеко непросто. Ходили слухи о том, что Кинцлер намерена лишить бывшего мужа родительских прав.