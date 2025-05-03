Лидер «Ногу свело!» отказался от поддержки ВСУ

Покинувший Россию солист группы «Ногу свело!» Макс Покровский* решил воздержаться от публичной поддержки Украины на частных мероприятиях. Основной причиной такого решения стало нежелание терять доходы и аудиторию, ориентированную на пророссийские взгляды. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Например, на закрытом мероприятии в Казахстане, куда были приглашены 500 человек, во время выступления, оценив атмосферу среди зрителей и свои дальнейшие перспективы, Покровский* обратился к организатору с вопросом: «Можно ли исполнять мое творчество?», подразумевая песни, выпущенные после начала специальной военной операции. В ответ организатор попросил предоставить только хиты без политических комментариев. В ответ музыкант заверил: «Моей позиции нет».

С 2022 года, согласно данным из социальных сетей, Покровский* занимал более радикальную позицию: активно поддерживал украинские идеи, демонстрируя флаги даже на корпоративных мероприятиях. Однако впоследствии его активность значительно снизилась, говорится в публикации.

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Кроме того, в январе музыкант погасил налоги в России, чтобы приставы не изъяли его квартиру в Москве.

28 августа прошлого года Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов. До этого столичный Замоскворецкий суд в августе 2023 года отказал артисту в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр иноагентов.

*Физическое лицо, выполняющие функции иностранного агента.