Бородина сообщила о том, что приняла «лучшее решение»

В последние дни на Москву и окрестности обрушилась непогода. И, пока жители столицы и области переживают неприятные последствия снегопада и урагана, Ксения Бородина греется на солнышке на дубайском пляже, пишет издание Super.

Ксения выложила в микроблоге видеоотчет о своем отдыхе. Телеведущая танцует в море и радуется отличной погоде.

«Уехать в Дубай на эти дни было лучшим решением, ни о чём не жалею», — подписала Ксения ролик.

Ксения Бородина через пару месяцев станет женой блогера Николая Сердюкова. Пока идет подготовка к свадьбе, бывшая ведущая «Дома-2» решила отправиться в очередное путешествие. Но впервые жених не смог ее сопровождать.

Ксения Бородина пожаловалась на стоимость свадьбы с Сердюковым

Как рассказал Сердюков, они с Бородиной были неразлучны весь год, а теперь им предстоит проверить чувства на прочность, проведя больше недели вдали друг от друга. Ксения не хотела расставаться с любимым, но из-за работы Николай не смог отправиться в путешествие с невестой.