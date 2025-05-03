Чеботина оправдалась за обвинения в сложном характере

Люся Чеботина считает, что ее несправедливо считают несносным человеком. Как говорит звезда, она всего лишь отстаивает свои границы и не дает использовать себя в корыстных целях целях, пишет СтарХит.

«Когда я веду себя неудобно, сразу рождаются слухи, что я скандальная и сложная. Никто не вспоминает, сколько раз я спокойно переносила неудобства, например спала по часу в сутки, а потом шла на съемки, чтобы не нарушать договоренности. Люди не признаются, что я им отказала не просто так, а потому что они не соблюли условия, или из-за того, что у меня самолет и гастроли. Я всегда оказываюсь виноватой», — заявила певица

До сих пор на слуху у публики конфликт, произошедший между блогером Идой Галич и Люсей Чеботиной в 2023 году. Тогда Галич обвинила Люсю в срыве съемок шоу «1-11», где звезды соревновались со школьниками в решении задачек.

«У меня шок, как будто меня изнасиловали»: раскрыта причина конфликта Люси Чеботиной и Леры Кудрявцевой

Тогда Люся не явилась на съемки, сославшись на плохое самочувствие, чем чрезвычайно подвела Иду и прочих участников и организаторов.

«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Моя команда 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски, мои финансовые потери — это все на совести одного человека», — объясняла тогда Ида.

Правда, не так давно звезды пошли на примирение.

Вокруг Люси Чеботиной долгое время ходили слухи, что ее хиты — это заслуги других людей. Чтобы положить конец обвинениям, певица в своих соцсетях заявила, что она сама является автором своих музыки и текстов.

Чеботина также отметила, что она самостоятельно оплачивает работу саунд-продюсеров, сведение, мастеринг и создание обложек к трекам.