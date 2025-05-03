Нонна Гришаева рассказала, что руководству театра, где она служит, никак не удается добиться того, чтобы ей присвоили звание народной артистки.

«Уже в который раз наш театр Роста подает на меня документы и опять отказ», — сообщила Нонна Валентиновна.

Актриса не понимает причин отказа, пишут СтарХит.

«В спектакле „Люся…“ героиня говорит: „Для того, чтобы жить спокойно, нужны три „Б“ — нужно быть бедной, больной и бездарной. Вот это точно не про меня, наверное, поэтому так и происходит», — объясняет она.

Но в целом отсутствие титула звезду не особенно огорчает. Гришаева считает, что народная любовь выше званий и наград.

Нонна Гришаева раскрыла жизненные принципы

Нонна Гришаева — звезда кино, театра и телевидения. Она обладает природным комедийным даром, хорошими вокальными данными и способностями талантливого пародиста.

Гришаева считает себя театральной актрисой и большую часть своего времени уделяет работе в театре. Лучшими комедиями актрисы, которые принесли ей всероссийскую известность, стали «День радио» и «День выборов», «Папины дочки».