У исполнительницы роли Алисы Селезневой обнаружена онкология

Наталия Гусева-Мурашкевич, известная россиянам по роли Алисы Селезневой из фильма «Гостья из будущего», серьезно больна. Некоторое время назад Наталия обратилась к врачам по поводу плохого самочувствия. Обследование показало, что у нее онкозаболевание.

Бывшая актриса борется со страшным недугом, перенесла несколько операций, но пока победить болезнь не удается, пишет Телеграм-канал Mash.

После «Гостьи из будущего» последовало еще три фильма: «Гонка века» (1986), «Лиловый шар» (1987) и «Воля Вселенной» (1988), но былого успеха они не повторили. В 1989 году Гусевой предложили сыграть главную роль в драме «Авария – дочь мента», но актриса отказалась из-за сцен насилия. Позже она объясняла, что не хотела разрушать образ Алисы.

Как погиб актер фильма “Гостья из будущего”

Она сыграла в телесериале, а затем исчезла из мира кино, уйдя в мир науки. Позже она стала одним из руководителей компании диагностики в области инфекционных заболеваний, разрабатывающей и производящей иммуноферментные тест-системы для диагностики ряда инфекционных заболеваний.