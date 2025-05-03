У исполнительницы роли Алисы Селезневой из фильма «Гостья из будущего» Наталии Гусевой-Мурашкевич нашли онкозаболевание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 53-летняя артистка несколько лет назад пожаловалась на ухудшение здоровья. После анализов ей подтвердили диагноз. Несколько лет бывшая актриса страдает от быстро растущего количества злокачественных новообразований и постоянно ходит по врачам.

Канал добавил, что женщина уже перенесла несколько операций, но остановить болезнь не удается. Врачи запретили артистке выполнять тяжелую работу.

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