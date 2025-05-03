Катя Лель объяснила, с какими мужчинами не следует общаться

Катя Лель на одном из YouTube-шоу рассказала о своих принципах в отношении мужчин. Звезда назвала невежами тех и представителей сильного пола, кто не платит за женщину в ресторане. Лель считает, что мужчины должны быть благодарными женщинам за то, что они «украшают этот мир». Об этом пишет 5 Канал.

«Когда мужчина не платит за женщину — это невежество. Девушки, не общайтесь с такими. Я родилась на Кавказе, и для меня это неприемлемо. Простите, мужчины, но вы не можете разделять с женщинами счет», — заявила артистка.

С предпринимателем Игорем Кузнецовым певица рассталась после 15 лет брака в 2023 году. С тех пор в личной жизни Кати Лель перемен замечено не было. Как бы то ни было, артистка не теряет надежды вновь влюбиться. Она призналась, что ходит на свидания.

Она отметила, что редко встречается с потенциальными партнерами, поскольку для этого нужны время и желание. Кроме того, Лель, как выяснилось, очень избирательна: она может уйти со свидания, не дожидаясь его окончания, если ей что-то не понравится в мужчине.