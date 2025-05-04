Ахмедова рассказала о решении заморозить яйцеклетки после прогноза астролога

Юлия Ахмедова стала гостем астрологического шоу «Натальная карта» и поделилась собственным опытом работы с астрологом, поводом для обращения к которому стала личная жизнь 42-летней комикессы.

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В 2020 году она потратила 110 тысяч рублей на консультацию с известным специалистом, но прогноз оказался совсем неутешительным: «Вероятность встретить мужа — ноль». Ахмедова считает, что за такие деньги можно было бы сказать что-то более обнадеживающее. «С тех пор у меня астрологическая травма», — пошутила она.

Несмотря на неприятный прогноз, Юлия не теряет надежды. Комик решила заморозить яйцеклетку, несмотря на то, что врачи, как и астролог, не поддержали её планы.

«Мне в гинекологии сказали: „Что? Вы куда собрались рожать?“ Но вот, кстати, такие женщины, как Марина Федункив, дают мне шанс», — пояснила Ахмедова.

Кроме того Юлия активно пользуется приложениями для знакомств, где старается искать мужчин своего возраста. Хотя, по собственному признанию, молодые привлекают её намного больше.