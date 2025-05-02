Орбакайте будет судиться с властями Латвии

Кристине Орбакайте власти Латвии запретили въезд в страну. Соответственно, певица лишена возможности выступать там с концертами и даже пользоваться своей недвижимостью.

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Кристина в личном блоге сообщила, что считает, что латвийское правительство нарушило все «международные нормы и принципы, на которых строится современный мир», пишет Gazeta.ru.

«Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество — вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах. Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ. Всем мира и добра»», — сказала Орбакайте.

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Певица надеется, что решение будет пересмотрено.

Ранее Орбакайте отказали во въезде в Латвию, где были запланированы ее концерты. Причиной стало участие певицы в мероприятии в Крыму. Параллельно появилась информация о возможном аресте ее элитной недвижимости в Юрмале.