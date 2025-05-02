Шаляпин отказался обсуждать развод Галустяна

Сейчас и в СМИ, и в социальных сетях, и в сфере шоу-бизнеса широко обсуждается неожиданный для большинства людей развод Михаила Галустяна с Викторией Штефанец.

Однако Прохор Шаляпин заявил журналистам, что воздержится от того, чтобы как-то комментировать или оценивать это событие. Певец отметил, что не следит за личной жизнью юмориста, пишет Gazeta.ru.

«Мы не друзья с ним, просто снимались в некоторых проектах. Дело житейское: рождаются, крестятся, женятся, разводятся — из этого состоит суть жизни. Для меня главное, чтобы все были счастливы», — резюмировал Прохор.

Недавно Шаляпин опроверг в Telegram-канале, что обижен на телеведущую Яну Чурикову. По мнению певца, телеведущая «осознала свой провал». Артист также поблагодарил поклонников за поддержку.