Невеста Лепса сообщила, когда выйдет замуж

Аврора Киба в микроблоге рассекретила дату своей свадьбы. Правда, не всерьез. Она использовала игру с генератором случайных чисел, который показал, что девушка выйдет замуж в 19 лет, то есть в этом году. Публикацию Аврора проиллюстрировала веселым снимком. Об этом пишет Gazeta.ru

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Ранее, по сообщениям инсайдеров, прошла информация, что стоимость организации свадьбы, размах которой задумала Аврора, оказалась значительно выше, чем ожидал сам Григорий Лепс.

Невеста, уже выбравшая три дизайнерских наряда от именитых кутюрье, подтвердила приостановку подготовительных работ, указав на непредвиденные обстоятельства, выходящие за рамки ее личного контроля.