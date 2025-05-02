Злоумышленник поджег квартиру рэпера Oxxxymiron*

В правоохранительные органы поступило заявление о поджоге двери в одной из квартир дома по Социалистической улице в Санкт-Петербурге. Люди не пострадали, ущерб от пожара, по данным издания Рassion.ru, составил 20 тысяч рублей.

Происшествие привлекло внимание широкой публики потому, что злоумышленник покусился на собственность рэпера Oxxxymiron*.

Хозяином квартиры, по предварительным данным, является уехавший из России музыкант.

Рэпер Oxxxymiron 7 октября 2022 года был внесен в список физлиц-иноагентов. Среди источников финансирования артиста указывалась Украина. Также подчеркивалось, что рэпер занимается политической деятельностью.

Признан иноагентом в РФ.