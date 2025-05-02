Рудковская прокомментировала слухи о разводе с Плющенко

Яна Рудковская заявила, что их брак с Евгением Плющенко держится на их труде и есть еще «что-то помимо», сообщает Gazeta.ru.

«Как обычно, на фоне новостей о разводе одной звездной пары, хочется обсудить и другую… Но наш брак с Евгением крепок и прочен! Тот редкий случай, когда соглашусь с тем, что говорят «экспертные прогнозы». Таких трудяг, как мы, еще поискать надо. Но держаться только на совместном интересе — работе — никакая пара долго не сможет. Всегда должно быть что-то помимо», — написала продюсер.

Яна давно замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. У супругов двое общих детей. Сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года.

Родители не делают тайны из того, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Более того, Рудковская не раз признавалась, что думает еще об одном ребенке – девочке.

Ранее Рудковская в соцсетях пожаловалась на назойливость журналистов, которые используют беспилотники для слежки за её загородным домом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».