Собчак рассказала о своей роли в семейном счастье Муцениеце

Агата Муцениеце объявила о помолвке с музыкантом Петром Дрангой.

Одной из первых поздравила Агату и Петра Ксения Собчак, пишет СтарХит. При этом журналистка не только поздравила новоиспеченных жениха с невестой, но и заявила, что лично приложила руку к разводу Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным.

«Знаю, что когда-то для Агаты я послужила вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений, несмотря на весь последующий за этим хейт. И, конечно, сейчас желаю ей только счастья. Согласитесь, очень красивая пара!» — написала Собчак.

Агата выйдет замуж второй раз. Ранее она состояла в браке с артистом Павлом Прилучным. Они познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Пара поженилась в 2011 году. Сын Тимофей у них родился в 2013-м, а дочка Мия – в 2016 году.

Супруги расстались в 2020-м. Для 41-летнего Петра Дранги этот брак станет первым.