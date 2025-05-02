Боня перед восхождением на Эверест распорядилась насчет своих похорон

Виктория Боня выложила в Telegram переписку с мамой. Она обсудила с ней тему собственных похорон. У телеведущей есть пожелание – она хотела бы лежать под деревом.

Началось с того, что мама поинтересовалась у Виктории, оформила ли она страховку перед восхождением на Эверест. Дочь ответила, что не задумывалась по этому поводу и перевела разговор на организацию своего последнего приюта, пишет издание passion.ru.

Боня попросила, чтобы ее прах похоронили под деревом. Мать Виктории не согласилась и заявила, что будет хранить урну дома.

«Обычный разговор с мамой. Если что, это не шутка», — написала блогер.

Боня 25 сентября 2024 года взошла на свою первую гору. Вершиной оказалась гора Манаслу высотой 8163 метра. После этого она покорила еще несколько высот, однако Эверест ей пока не поддался.