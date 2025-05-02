Погребняк высказалась о разводе Галустяна

Мария Погребняк в Телеграм-канале написала, что новость о расставании комика Михаила Галустяна с женой Викторией Штефанец была для нее совершенно неожиданной. Мария считала их брак незыблемым, поскольку они были вместе уже 18 лет и успешно прошли испытания славой - «от первых шагов Михаила в шоу-бизнесе до воспитания двух прекрасных дочерей».

© РИА Новости

Но, как понимает Мария, если событие уже состоялось, то, значит нет пути назад. И это правильно.

«Если два взрослых человека понимают, что не могут дать друг другу счастья, — лучше честно признать это, чем годами жить в иллюзиях, особенно когда в сердце уже нет места для компромиссов», — написала она.

Погребняк пожелала супругам заняться персональной личной жизнью, а не дележкой детей и конфликтами, пишет 5 канал.

В свете новости о разводе Галустяна расползлись слухи о романе Михаила со звездной визажисткой Миланой. Якобы именно из-за этой связи Галустян решил порвать с законной супругой. Пикантности ситуации добавляет еще и то, что Милана находится в положении.