Муцениеце сообщила о серьезных переменах в личной жизни

Слухи о романе Агаты Муцениеце и Петра Дранги возникли давно. А в последнее время они перестали быть слухами – влюбленные не скрывают своих чувств.

Агата и Петр вместе ходят на светские тусовки, делятся фотографиями в социальных сетях и отдыхают на курортах. Об этом пишет СтарХит.

Оба познакомили родственников со своими половинками. Агата опубликовала видео с семейного завтрака, на котором присутствовали ее мать, сестра и жених. Петр с Агатой и е дочерью посетили день рождения отца музыканта. Видео с праздника также было выложено в социальных сетях.

И вот Муцениеце в микроблоге сообщила, что выходит замуж за Петра

© Соцсети

«Я сказала „да“», — написала коротко артистка в социальных сетях, прикрепив совместное фото с женихом.

Предложение руки и сердца Агата получила в винном парке Winepark на территории курорта Мрия.

Ранее актриса призналась, что она очень критично относится к себе и своей работе в кино. По этой причине у нее появляется страх, что в один момент ее могут перестать звать сниматься в фильмах.