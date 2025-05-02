Два запланированных в Америке концерта Моргенштерна* сорвались

Алишер Моргенштерн обратился к подписчикам, чтобы рассказать о проблеме, с которой он столкнулся. Музыкант прошел курс лечения от зависимостей и запланировал турне по разным странам. Но два концерта в Америке пришлось перенести, пишет издание Тhevoicemag.

«Господа, приветствую, ситуация не очень смешная! Я сейчас в Канаде, у меня паспорт застрял в визовом центре, поэтому я не успеваю на первые два концерта в Америке — это Чикаго и Нью-Йорк. Мы их переносим в конец тура, то есть на конец мая. Все даты действительны, информация о датах будет позднее. Я заберу свой паспорт и сразу к вам», — объяснил Алишер.

Ранее с Моргенштерна попросили снять статус иноагента. С таким предложением общественное движение «Зов народа» обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По мнению активистов, музыкант изменился в лучшую сторону — свел татуировки с лица, отправился на лечение в рехаб, а также «стал писать в своих публикациях фразы о Боге».

*Признан иноагентом в РФ.