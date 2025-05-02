Кушанашвили сообщил, что его мнение о Цыгановой изменилось к худшему

Вика Цыганова резко высказалась о Валерии Леонтьеве, заявив, что певец стал ей отвратителен. На ее высказывания обратил внимание Отар Кушанашвили.

Цыганова заявила, что после концерта Валерия Леонтьева ей стало плохо, информирует СтарХит.

«Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало пол вечера, потому что моя тонкая структура, так сказать, нервная, не перенесла то, что я увидела. Меня Вадик (муж) потом отругал и сказал: „Не ходи больше на Леонтьева!“ Мне было очень плохо. Причем человек ничего плохого не сделал, но так вел себя… раздевался», — говорила Вика.

Кушанашвили в шоу «Каково?!» на YouTube сообщил, что высказывания Цыгановой выглядят неуместно с учетом уровня самой Виктории.

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«Леонтьев очень смешной. Но когда твоя коллега говорит, что она от тебя блевала, ей было плохо от того, что он тошнотворный, мерзотный… Это все равно, что Олег Майами на концерте Рода Стюарта скажет: „Это плохо, старик, ты поешь говно“. Или как Люся Чеботина на концерте Адель говорит: „Совершенно не удовлетворил меня ее выход. Хрипит, ползет, блюет, ноты не берет“. Я думаю, это прочла Адель и взяла таймаут лет на пять. Потому что мысль о том, что она разочаровала Чеботину, убила девушку. И когда Вика Цыганова так говорит, это как Джарахов, который подойдет к Стиви Вандеру: „Ты не умеешь, не дано“», - констатировал Кушанашвили.

Отар сказал, что в прошлом хорошо относился к Цыгановой, но теперь его мнение изменилось, поскольку теперь они с супругом активно критикуют большинство артистов.

Ранее сообщалось о том, что Отар Кушанашвили «прошелся» по Филиппу Киркорову, обвинив его в самовлюбленности. Журналист назвал певца «непонятным существом».