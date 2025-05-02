Крид объяснил, за что благодарен хейтерам

На Егора Крида вновь обрушились хейтеры. На этот раз звезду раскритиковали за слова об отношении к женщинам. Якобы певец не планирует жениться на будущей матери своих детей, поскольку опасается раздела имущества. Егор действительно говорил, что беременность возлюбленной не означает, что девушка сразу же получит предложение руки и сердца, пишет СтарХит.

«Ну вот сделали вы ребенка. Захотел ты, чтобы она была мамой твоих детей. А потом случилось что-то, и ты понимаешь, что не хочешь больше быть с этим человеком. Если вы не женаты, то все как бы попроще», — сказал Крид.

После того, как в СМИ и социальных сетях начался шум – Егора обвинили в нежелании жениться на матери своих детей, рэпер вышел на связь с подписчиками.

Он заявил, что его слова были вырваны из контекста.

«Мои мысли на ночном стриме о жизни и разгоны об отношениях, детях, свадьбе у людей перевернули. Вырвать из контекста, сделать новость — они схавают. Когда Дуров перебанит всю это инфопомойку?», - возмутился исполнитель.

Те м не менее, Крид сказал, что он, в принципе, хейтерам даже благодарен. Он делает человека сильнее, популярнее, а, значит, и богаче.

«Я собираю по всей стране и не только стадионы невероятных людей, которые искренне меня любят. 80 тысяч в „Лужниках“ этим летом! Запомните: хейт никак не влияет на вас, вашу жизнь, карьеру и реальность. Верьте в себя и никого не слушайте. Обещаю, у вас все получится», — резюмировал он.

Ранее певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) в Instagram раскритиковала поведение коллеги Егора Крида на концерте в Астрахани.