Собчак показала фото с закрытого 58-летия Киркорова

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото с Филиппом Киркоровым на его 58-летии. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

Ксения Собчак оказалась в числе малого круга друзей Филиппа Киркорова, которых он пригласил отпраздновать день рождения. Она показала редкие фото с закрытого праздника.

«Мой любимый, ранимый и всегда настоящий друг Филипп! Кажется, я знаю тебя всю свою жизнь. Еще маленькой девочкой я ходила на твои концерты «Атлантида» в БКЗ «Октябрьский». Краски, перья, фонтаны конфетти, фейерверки – в твоей жизни и на сцене всегда праздник. Так ли это на самом деле? Думаю, не всегда. И люблю в тебе именно этого маленького ребенка, которого вижу внутри. Все, что ты делаешь, ты делаешь как живой человек. И я обожаю в тебе это. Не расчетливый, продуманный и циничный, а живой ребенок. Оставайся таким», — написала Собчак.

© Telegram-канал «СОБЧАК»

Несколько недель назад Ксения Собчак выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном костюме, который состоял из жакета с открытой спиной и широких брюк. Журналистка добавила к комплекту кружевной бюстгальтер, пушистый розовый шарф, красные туфли на каблуках, массивное золотое колье, серьги и солнцезащитные очки. Образ телеведущей завершила зеленая сумка Hermès. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с нюдовым блеском для губ.