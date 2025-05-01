Стало известно, что Рудковская подарила Киркорову на 58-летие

Продюсер Рудковская подарила Киркорову миниатюрное кресло за 600 тысяч рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рудковская преподнесла другу подарок от бренда Louis Vuitton: миниатюрное кресло-кокон — копия легендарного предмета мебели. Изделие сделано из кожи с элементами ткани. Продюсер подчеркнула, что во всем мире есть только два таких экземпляра: у нее и теперь у него. Стоимость изделия составила 600 тысяч рублей.

В начале апреля Филипп Киркоров показал, что приобрел новые Rolex из лимитированной серии в преддверии Дня Победы. По словам певца, часы с изображением монумента «Родина-мать зовет» выпустили ограниченным тиражом 80 штук в подарочном футляре с георгиевской лентой.

После покупки Rolex к 80-летию Победы Киркорова поддержал правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад. Живописец считает, что налоги от продаж таких предметов роскоши, как часы Rolex, приближают «час победы над нацизмом». Также он напомнил, что орден Победы покрыт рубинами и бриллиантами — тем, чем «богата наша родная земля».