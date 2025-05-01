Наталья Штурм предположила, что Галустян нашел «свою Брухунову»

Михаил Галустян объявил, что развелся с женой, прожив в браке почти 20 лет. Коллеги и поклонники артиста были чрезвычайно огорчены – их семья считалась счастливой и прочной.

Наталья Штурм не удержалась от комментария. Певица заявила, что была в шоке, когда узнала, что один из самых крепких, на первый взгляд, браков, распадается, пишет СтарХит.

«Ну как так? Галустян разводится с женой после 18 лет брака! Я далеко не ханжа и понимаю, что и любовь проходит, и много соблазнов, и что институт семьи трещит по швам в современных реалиях. Но именно Михаил Галустян был лично для меня каким-то островком стабильности и порядочности в этом мире. Чисто визуально хотя бы: ни в скандалах, ни адюльтерах замечен не был. Что случилось-то?» — написала Штурм.

Певица предполагает, что Михаил мог просто обзавестись дамой помоложе, так же как Евгений Ваганович Петросян нашел свою Таню.

«Сплетники! Ну сейчас ваш выход точно! Без вас не обойтись никак! Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?» — огорчилась звезда.

Продюсер Сергей Дворцов назвал причину развода шоумена Михаила Галустяна с женой Викторией после 18 лет брака. По его словам, поводом для разрыва стали измены юмориста, вокруг которого всегда было множество поклонниц.