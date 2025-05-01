Шура объяснил, почему скрывался от публики

Александр Медведев, известный публике под сценическим псевдонимом Шура, после долгого перерыва вышел на связь с поклонниками в социальных сетях.

Он объяснил свое отсутствие тем, что активно приводил себя в порядок, худел, чтобы в свой юбилей поразить всех прекрасной формой. 20 мая ему исполнится 50 лет. Об этом сообщает портал passion.ru.

«Не выходил в соцсети, немножко худел, немножко приводил себя в порядок. Сейчас выгляжу очень хорошо. Спасибо, всех люблю!» - сообщил Шура.

Также певец заявил, что лучшим подарком для него к юбилею будет звание заслуженного артиста России.

Новосибирский певец Шура устроил скандал из-за песни на съемках новогоднего шоу

Известно, что певец Шура на пути к славе смог преодолеть конфликт с матерью, а став популярным, избавиться от наркотической зависимости и победить рак.