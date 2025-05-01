Собчак намекнула на покровителей Козловского и Урганта

Данилы Козловского на большую сцену. С 2022 года Данилу не снимали в кино, у него не было ролей в театре. Но стало известно: Козловский даст в Москве два спектакля. Ксения Собчак прокомментировала эту ситуацию.

«Данила Козловский впервые за три года выступит с концертом в России. Его отменяли. Но куда надо позвонили, получилось договориться и проблем ему устраивать больше не будут. 3 мая актер выступит с моноспектаклем «Фрэнк». В этот же день ему исполнится 40 лет. Я очень рада за Данилу», — заявила Ксения.

Собчак провела аналогию с Иваном Ургантом. После того, как три года назад шоумен пропал с экранов, вернуться ему так и не удалось, пишет «Комсомольская Правда».

«Хочется поделиться одним наблюдением. Два отличных наших артиста. Ваня Ургант и Данила Козловский. И два разных исхода. Получается, что это не новые законы нового времени, а просто битва покровителей? За Урганта тоже просили, но не получилось вернуть его в публичное поле, в эфир. А покровитель(-ница) Козловского в итоге переломил(а) ситуацию. Данилу разбанили… А Ургант до сих пор забанен…» — резюмировала журналистка.

В своем блоге Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин поблагодарил Ксению за то, что она одна из немногих рассказала, по его мнению, правду. Он согласился с тем, что Данила действительно ходил в «высокие кабинеты». Виталий Николаевич уверен, что это помогло Козловскому и выиграть суд с ним.