Глюкоза похвасталась перед поклонниками

Наталья Ионова, известная публике как Глюкоза, анонсировала свой концерт в Санкт-Петербурге и, по ее словам, уже через несколько минут все билеты были проданы.Глюкоза сообщила, что билеты на ее концерт в Петербурге раскупили мгновенно, пишет издание passion.ru.

«Вы что? Вы забрали все за 3 минуты», — обратилась она к поклонникам в Telegram-канале.

В прошлом году звезда появилась на концерте в неадекватном состоянии. После этого певица некоторое время не появлялась на сцене и была «отменена» на телевидении. Не так давно Наталья вновь стала появляться перед публикой и давать концерты в клубах.

Певица Глюкоза покинула Россию после череды скандалов

Последнее время эффектное преображение Глюкозы вызывает ярые обсуждения в Сети. После скандала с выступлением в Красноярске певица решила сменить направление музыки на электронное, а заодно и кардинально пересмотрела свой образ, чем вызвала массу критики со стороны хейтеров и восхищение верных фанатов.