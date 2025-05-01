Прохор Шаляпин поздравил россиян с праздником 1 мая несколько провокационным образом. В Телеграм-канале он выложил видеоролик, где он лежит на кровати с балдахином и держит в руке бокал.

«Друзья мои, мир, труд, май! С 1 мая Вас, друзья! Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — заявил Прохор.

Ранее Шаляпин рассказал, что заработал на квартиру для матери блогерством примерно за три месяца. Он отметил, что не любит «корячиться» на гастролях и долго копить деньги. Речь идет о двухкомнатной квартире в Мытищах, которую артист приобрел за 10 миллионов рублей. Площадь объекта составляет около 60 квадратных метров.