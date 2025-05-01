Лоза оценил переделки советских мультфильмов и песен

Премьера ленты «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна запланирована на начало следующего года. Пока появился трейлер фильма. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк и Иван Охлобыстин.

Реакция публики была неоднозначной. Многие считают, что лучше не переделывать советское наследие. Такого же мнения придерживается Юрий Лоза, пишет teleprogramma.

«Сейчас авторы на той же эстраде задвинуты ниже плинтуса. Артисты ходят в перьях, что-то поют, говорят, делают, скачут, танцуют. А потом в конце программы мы слышим: «Прозвучали песни на стихи такого-то — фрыть, на музыку такого-то — фрыть». Поэтому сейчас везде каверы — что в кино, что в театре, что на телевидении. Новых идей нет. А почему? Потому что авторы не получают своей минуты славы. А работать за небольшие деньги? Гораздо проще взять и адаптировать что-то», - считает композитор.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза говорил, что снова поругался с телеканалом НТВ. Как рассказал композитор в своих соцсетях, телеканал сначала пригласил его для участия в съемках программы «Место встречи».

После уговоров продюсеров он согласился сняться в выпуске, для этого пришлось передвинуть другие мероприятия. Однако за день до съемок на НТВ сообщили, что заменили артиста другим спикером. Лоза отметил, что телеканал уже несколько раз подставлял его.