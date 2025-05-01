Орбакайте предрекли арест квартиры в Юрмале

Певица Кристина Орбакайте может потерять свою квартиру в Юрмале из-за запрета властей Латвии на въезд в страну, предрекает Telegram-канал Shot.

По данным издания, квартира площадью 100 квадратных метров и стоимостью до 30 миллионов рублей в элитном районе латвийского города дочери певицы Аллы Пугачевой досталась от артиста и хореографа Бориса Моисеева. По предварительной информации, жилье может быть арестовано.

В апреле портал LSM сообщил, что Орбакайте был запрещен въезд в Латвию в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны.

Орбакайте отозвалась на новость о запрете въезда в Латвию

В том же месяце премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас потребовал от Орбакайте высказать свою позицию насчет специальной военной операции.