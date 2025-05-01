Козловского призвали перестать «прятаться за юбкой женщины»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к актеру Даниле Козловскому в личном Telegram-канале. Он пристыдил звезду кино за то, что он «прячется за юбкой», и призвал открыто высказать свою позицию.

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После двухлетнего перерыва Данила Козловский готовится вернуться на сцену. О концерте он объявил после того, как фильм с его участием показали по Первому каналу. Теперь в Сети активно обсуждают то, что актер полноценно возвращается после «отмены». Свое мнение по этому поводу высказала и журналистка Ксения Собчак. Она отметила, что ему, вероятно, помог покровитель или даже покровительница.

Собчак ответила, почему Данила Козловский вернулся на сцену в России

В своем блоге Бородин поблагодарил Ксению за то, что она одна из немногих рассказала, по его мнению, правду. Он согласился с тем, что Данила действительно ходил в «высокие кабинеты». Виталий Николаевич уверен, что это помогло Козловскому и выиграть суд с ним.

«Козловский, все встало на свои места. Суды мы проиграли понятно по какой причине, звонок другу работает. Но суть не в этом. Козловский, неужели тебе самому не стыдно, как мужику? <…> Мы прекрасно понимаем, что твоя позиция не сходится с позицией нашего государства. А теперь ты прячешься за юбку женщины. Неужели тебе не стыдно? Признайся уже наконец! Народ все равно тебя никогда не поймет», - заявил Бородин.

Глава ФПБК также призвал Козловского рассказать, как именно он просил покровителей ему помочь и что им говорил.

Ранее Вика Цыганова возмутилась возвращению Данилы Козловского.