Гузеева резко раскритиковала наряд Сябитовой

Телеведущая Лариса Гузеева не боится делать резкие высказывания, критикуя коллег по цеху. Достается от нее и тем, с кем она бок о бок проработала много лет. В этот раз звезда осудила Розу Сябитову, «проехавшись» по образу, который та выбрала для съемок нового выпуска шоу «Давай поженимся!». Телесваха остановила свой выбор на белой блузке в цветочек с розовым воротником, надев на голову шелковый платочек. Гузеева отреагировала на наряд бурно, заявив, что коллега намеренно надевает одежду, которая ее старит. «Ты нацепила на себя маску бабушки с шутками и прибаутками. Ты потеряла себя», — заявила артистка. Эта ситуация заставила Сябитову задуматься. Она обратилась за поддержкой к подписчикам Telegram-канала, предложив порассуждать, какие вещи могут повлиять на восприятие возраста человека. «Недавно Лариса сделала мне замечание, что я себя искусственно старю внешним видом. Мне стало интересно, а на основании каких признаков люди понимают, что человек старится. Давайте обсудим?» — призвала Роза Раифовна. К слову, не так давно Лариса Андреевна «обрушилась» даже на Якубовича. Ей не понравилось, что Леонид Аркадиевич не скрывает усталости от проекта, который ведет уже более тридцати лет.