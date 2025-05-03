Певец Филипп Киркоров вызвал недоумение в светских кругах своим отказом комментировать отношения с певицей Аллой Пугачевой. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил такое поведение поп-короля нежеланием вновь оказаться в центре скандала.

«Я не удивлен тому, как он отреагировал на вопрос про Пугачеву. Дураку ясно, что называется, к гадалке не ходи – он ее поздравил. Но он понимает, какую реакцию сейчас вызывает Пугачева», – сказал Соседов.

Критик считает, что Киркоров прекрасно понимает неоднозначное отношение общественности к Пугачевой и не желает привлекать к себе негативное внимание, как это уже случалось ранее.

«Филипп уже один раз, как мы помним, попал не в ту дверь», – отметил критик, добавив, что артист усвоил урок и теперь избегает любых высказываний, касающихся Примадонны.

Ранее, еще до отъезда певицы из России, Киркоров уже заявлял о прекращении общения с ней. По его словам, нынешний супруг певицы, признанный иноагентом, якобы не одобрял их дружеские отношения после развода и предпринял меры для их прекращения, передает mk.ru.

Стало известно, что Рудковская подарила Киркорову на 58-летие

На днях поп-король российской эстрады Филипп Киркоров отметил свой 58-й день рождения в кругу близких. Торжество прошло в подмосковном доме артиста в скромной обстановке.