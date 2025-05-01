Роза Сябитова рассказала о претензиях Ларисы Гузеевой

Роза Сябитова в микроблоге рассказала, как Лариса Гузеева раскритиковала ее вид на съемках шоу. Коллеге не понравились белая блузка в цветочек с розовым воротником и шелковый платочек на голове Сябитовой.

Гузеева не оценила наряд Розы и сравнила ее с бабушкой, пишет издание passion.ru.

«Ты нацепила на себя маску бабушки с шутками и прибаутками. Ты потеряла себя», — заявила телеведущая.

Сябитова обратилась за поддержкой к подписчикам.

«Недавно Лариса сделала мне замечание, что я себя искусственно старю внешним видом. Мне стало интересно, а на основании каких признаков люди понимают, что человек старится. Давайте обсудим?» — написал она.

Ранее телеведущая Роза Сябитова сообщила, что ее пенсия составляет 18 тысяч рублей, но она не беспокоится об этом благодаря собственной стратегии финансовой безопасности.

Роза Сябитова раскрыла размер пенсии

По словам Сябитовой, ее пенсия недавно была немного увеличена, но остается небольшой, так как она не является уроженкой Москвы, а живет в Подмосковье, из-за чего не получает столичных надбавок, и у нее нет звания народной артистки.