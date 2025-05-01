Канье Уэст решил отобрать детей у Ким Кардашьян

Казавшийся образцовым брак Канье Уэста и Ким Карадшьян продержался около восьми лет, закончившись болезненным расставанием. Однако полностью разорвать общение экс-супруги не могут из-за совместных детей. Их у пары четверо — Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

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Из-за неоднозначных поступков и нестабильного ментального состояния рэпер практически не видит наследников. Теледива выступает против его встреч с детьми.

Однако сам Канье мириться с этим не намерен — он планирует отсудить у бывшей жены опеку. Об этом музыкант объявил в соцсетях, выйдя на связь с подписчиками.

О своих планах Уэст рассказал торопливо, не постеснявшись крепких выражений.

«Я общаюсь с адвокатами, это доходит до точки, что я схожу с ума, когда приходится привыкать не видеть своих детей!», — не сдержал эмоций артист.

Примечательно, что в Кардашьян он при этом глубоко разочаровался. И даже заявил не так давно, что не хотел наследников от нее. По мнению Уэста, на роль матери для его детей лучше бы подошла Пэрис Хилтон, у которой Ким в прошлом работала ассистентом.