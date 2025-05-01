Киркорова заблокировали в Instagram*

Аккаунт народного артиста России Филиппа Киркорова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заблокирован. Об этом сообщает издание «7дней.ru».

Причина подобного решения социальной сети неизвестна. «7дней.ru» не исключает, что это могло произойти, поскольку на одном из последних видео Киркоров хвастался пистолетом, а также он демонстрировал кадры, «где героя сбрасывают в бурлящий вулкан».

Недавно сообщалось, что Киркоров заказал торт в форме золотого дворца на свое 58-летие, которое певец отмечал 30 апреля. Празднество прошло в доме артиста в узком кругу друзей и родственников. Среди гостей были семья продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Киркоров рассказал о «дикой истерике» у его дочери

Также СМИ выяснили, что телеведущий Андрей Малахов подарил Киркорову букет за 1,5 млн рублей. Шоумен опубликовал ролик с двумя вязаными букетами цветов от Bottega Veneta. Малахов назвал букет «хотелкой дня».