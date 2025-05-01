Орбакайте отозвалась на новость о запрете въезда в Латвию

Кристина Орбакайте вышла на связь после появления информации о том, что ее больше не пустят в Латвию

© РИА Новости

В конце апреля власти Латвии приняли решение запретить Кристине приезжать в страну. Причиной названы соображения служб безопасности.

Кристина не стала критиковать действия властей страны. Но певица дала понять, что у нее все в порядке.

В интернете появилось видео с ее прогулки с семьей. На кадрах артистка выглядела счастливой, улыбалась и тем самым давала понять, что не собирается унывать из-за последних новостей, пишет издание passion.ru.

«Привет! Как дела, ребят? У нас все по плану», - заявила Орбакайте.

Тем временем, российская певица Ольга Зарубина заступилась за Кристину Орбакайте. Зарубина сообщила, что любой человек может жить и работать где угодно. Она не понимает, почему ее коллеге по сцене запретили въезд в Латвию, где у Орбакайте уже был запланирован летний концерт.