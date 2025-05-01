Киркоров рассказал о реакции дочери на смерть дедушки

Филипп Киркоров был гостем шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Певец рассказал, как его дети отреагировали на новость о кончине дедушки – народного артиста России Бедроса Киркорова. Сын перенес известие более-менее спокойно. А вот дочь не сдержала эмоций, пишут 7days.

«У Аллы была дикая истерика, Мартин более сдержанный», — признался Филипп Бедросович.

Сам певец узнал о трагедии в разгар съемочного дня, когда был на съемках за рубежом.

Киркоров также раскрыл, что сам

«К сожалению, он ушел не на моих руках. А может, даже и к счастью, я этого не видел, потому что, когда он лежал в гробу, он как будто бы спал», — сказал Филипп.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что налоговая подала в суд на отца Филиппа Киркорова Бедроса после его похорон. Представитель Киркорова-младшего эту информацию опроверг.