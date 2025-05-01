Экс-фигуристка и певица Анна Семенович похвасталась своей пышной грудью, назвав ее "святой". Об этом пишет Super.ru.

Издание опубликовало видео, в котором Семенович выбирала, какие украшения надеть на съемку. Она отказалась от массивной подвески, подчеркнув, что не хочет закрывать декольте.

"Мои сиси — это святое. Они сами бриллианты! Два бриллианта, восемь карат каждый", — заявила артистка.

Анна Семенович заявила, что спит с женихом в разных комнатах

Семенович, известная своей любовью к откровенным нарядам, не скрывает, что обладает девятым размером груди. Она много раз заявляла, что довольна своими формами и не планирует что-либо менять в своей внешности.