Пригожин высказался о планах СБУ проверить певицу Валерию

Валерия исполнила советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» под аккомпанемент гармониста на фоне руины зданий. Такой клип был выложен в сеть.

После этого министр культуры Украины Николай Точицкий потребовал от СБУ установить место записи видео для композиции. Если выяснится, что певица нарушила санкции, запрещающие ей въезд в республику, и пересекла украинскую границу, СБУ откроет судебное производство.

Иосиф Пригожин был возмущен планами Службы безопасности Украины, пишет Газета.Ru.

«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? Видеть в нас все время зло — это просто запредельно уже. Мне нечего добавить — ни мне, ни Валерии. Я не знаю, что у этих людей в головах», — сказал он.

Продюсер также рассказал, что клип снимался не в зоне СВО, а в павильоне «Москино». По его словам, это была репетиция перед выступлением в программе «Квартирник».

СБУ призвали проверить Валерию из-за песни «С чего начинается Родина»

Ранее сообщалось, что зять российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко пропал в зоне специальной военной операции и не выходит на связь больше года.