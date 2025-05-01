Пригожин высказался о планах СБУ проверить певицу Валерию

Ирина Лебедева

Валерия исполнила советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» под аккомпанемент гармониста на фоне руины зданий. Такой клип был выложен в сеть.

После этого министр культуры Украины Николай Точицкий потребовал от СБУ установить место записи видео для композиции. Если выяснится, что певица нарушила санкции, запрещающие ей въезд в республику, и пересекла украинскую границу, СБУ откроет судебное производство.

Иосиф Пригожин был возмущен планами Службы безопасности Украины, пишет Газета.Ru.

«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? Видеть в нас все время зло — это просто запредельно уже. Мне нечего добавить — ни мне, ни Валерии. Я не знаю, что у этих людей в головах», — сказал он.

Продюсер также рассказал, что клип снимался не в зоне СВО, а в павильоне «Москино». По его словам, это была репетиция перед выступлением в программе «Квартирник».

СБУ призвали проверить Валерию из-за песни «С чего начинается Родина»

Ранее сообщалось, что зять российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко пропал в зоне специальной военной операции и не выходит на связь больше года.

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