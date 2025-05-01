Эксперт оценила вероятность развода Яны Рудковской и Евгения Плющенко

Кто-кто, а Яна Рудковская и Евгений Плющенко к бесконечному марафону звёздных разводов подключаться точно не собираются. Идиллия в этих отношениях царит уже более 16 лет и, похоже, может продлиться ещё очень долго. По крайней мере, так считает сваха и эксперт по отношениям Анна Осипова.

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По её словам, этот союз — один из тех, что способны выдерживать любые внешние трудности. Осипова уверена, что у пары удачное сочетание астрологических знаков — Козерог и Скорпион. Да и их 8-летняя разница в возрасте играет на пользу паре: Рудковская, будучи старше, обладает большим жизненным опытом и мудростью.

«Секрет этой пары в схожести характеров и общности интересов. Оба трудоголики и перфекционисты, которые идут к своим целям и достигают их самым эффективным способом», — подчеркнула Осипова в разговоре с сайтом «Страсти».

Однако эксперт всё же указала на одну потенциальную угрозу: если супруги утратят интерес друг к другу, их отношения могут закончиться болезненным разрывом. Впрочем, у этого есть и одно преимущество: разрушить их брак извне невозможно — только сами Рудковская и Плющенко способны повлиять на исход своего союза.