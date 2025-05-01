Волочкова объяснила, почему ее дочь с мужем отменили медовый месяц

Дочь народной артистки РФ Анастасии Волочковой Ариадна и ее возлюбленный Никита Григорян отказались от путешествий в медовый месяц. Об этом балерина рассказала журналистам 5-tv.ru.

«Ариадна с Никитой вроде вообще не собираются медовый месяц проводить. Для них самое главное — венчание, которое прошло в Санкт-Петербурге в апостольской церкви Екатерины. Они этому событию предали очень большое значение, а через пару дней у нас была свадьба в особняке Мясникова», — объяснила Анастасия.

Волочкова сообщила, что, если молодые все-таки соберутся в свадебное путешествие, то она обязательно расскажет об этом.

Напомним, свадьба Ариадны состоялась 26 апреля. Уже на следующий день появились сообщения о том, что Волочкова якобы подралась с женихом дочери. Говорилось, будто дело дошло до драки. Друг жениха опровергал эту информацию и объяснял, что балерина ушла, так как поменяла билеты и должна была в 23:00 уехать в столицу.