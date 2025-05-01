Адвокат предупредил Друзя о нарушении авторских прав

Александр Друзь может получить судебный иск за проведение стилизованных под передачу игр на корпоративах. Сергей Жорин объяснил, что магистр телеигры «Что? Где? Когда?» мог нарушить исключительных прав правообладателя, если игры на корпоративы организуются без лицензии.Об этом информирует absatz.media.

По словам адвоката, правообладателем авторских прав на передачу и зарегистрированного товарного знака «Что? Где? Когда?» является телекомпания «Игра-ТВ».

«Если телекомпания «Игра-ТВ» подаст иск против Александра Друзя за использование формата и названия «Что? Где? Когда?» без лицензии, возможны следующие последствия. Признание нарушения исключительных прав: суд может установить факт нарушения авторских и смежных прав, а также прав на товарный знак. В соответствии с Гражданским кодексом РФ правообладатель может потребовать возмещения убытков или выплаты компенсации за незаконное использование объекта интеллектуальной собственности. Суд может вынести решение о запрете на проведение подобных мероприятий в будущем без получения соответствующей лицензии», – объяснил адвокат.

Ранее СМИ писали, что Друзь зарабатывает около миллиона рублей за проведение стилизованных под игру «Что? Где? Когда?» мероприятий.

Сообщалось, что график Друзя расписан на 3–4 месяца вперед Магистр ведет либо фирменную игру «Что? Где? Когда?», либо похожую игру без использования бренда. За четырехчасовую сессию он получает миллион рублей. Обычно магистр ведет около 6–7 команд одновременно.