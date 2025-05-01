Несколько десятков недовольных в среду, 30 апреля, организовали акцию против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в столице Словакии. Об этом стало известно в четверг, 1 мая.

© Вечерняя Москва

Концерт артистки должен был пройти в среду, 30 апреля, в Словацком национальном театре. Однако за час до начала мероприятия перед театром собралось несколько десятков человек.

Они осудили Нетребко за то, что она не высказала свою точку зрения на специальную военную операцию на Украине.

Кроме того, активисты выступали с критикой премьер-министра страны Роберта Фицо — он планировал приехать в столицу России на парад Победы.

Все протестующие выкрикивали «Позор зрителям!», «Нам не нужна Нетребко!», а также громко освистывали всех людей, которые заходили в здание театра.

Организатором митинга выступило движение Otvorená kultúra (Открытая культура), передает РИА Новости.

При этом премьер-министр Словакии ранее заявил о том, что надеется в ходе свой запланированной поездки в Москву на празднование 80-летнего юбилея Победы в ВОВ лично поблагодарить Красную армию за неоценимый вклад в противостояние нацистским оккупантам.