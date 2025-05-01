Погребняк обратилась с призывом к Галустяну после развода

Модель и блогерша Мария Погребняк призналась в Telegram-канале, что ей искренне жаль слышать новость о разводе комика Михаила Галустяна.

По словам Погребняк, Галустян и Виктория Штефанец казались парой, которая прошла все. Модель добавила, что считает развод правильным решением, если у супругов «в сердце уже нет места для компромиссов». При этом она посоветовала Галустяну не превращать расставание в войну.

«Не сжигать мосты, не делить детей на «папиных» и «маминых», а вместе искать новые форматы любви — пусть даже это будет просто уважение и поддержка. Это жизнь и счастье не в долгих годах «на бумаге», а в искренности. Даже если она горькая», — заявила блогерша.

Галустян сообщил о разводе после 18 лет брака

30 апреля Михаил Галустян сообщил, что развелся после 18 лет брака. В браке у пары родились две дочери: Эстелла и Элина. Юморист заявил, что расставание прошло без обид и претензий. Развод он назвал не концом, а новым этапом жизни, и выразил надежду на новые возможности и личный рост.